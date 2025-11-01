La Lega Pro ha reso noto il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C. L'Inter Under 23 di Vecchi, dopo aver eliminato l'Ospitaletto, affronterà il Renate. La data è in programma mercoledì 26 novembre alle 15.

Il programma completo:

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 2025

Gruppo B

Ore 20:30 - Ravenna-Arzignano Valchiampo

Gruppo D

Ore 18:00 - Sorrento-Crotone

MERCOLEDÌ 26 NOVEMBRE 2025

Gruppo A

Ore 15:00 - Inter U23-Renate

Ore 18:00 - Pro Vercelli-Atalanta U23

Gruppo B

Ore 20:30 - Sambenedettese-Union Brescia

Gruppo C

Ore 18:00 - Arezzo-Latina

Ore 18:00 - Ternana-Giugliano

Gruppo D

Ore 18:00 - Potenza-Audace Cerignola

Sezione: Inter U23 / Data: Sab 01 novembre 2025 alle 21:33
Autore: Raffaele Caruso
vedi letture
Print