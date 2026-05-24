A qualche giorno dal rientro in Patria di Hakan Calhanoglu, dalla Turchia torna a farsi strada il desiderio di vedere il centrocampista numero20 di Cristian Chivu con la maglia del Galatasaray. Sogno che, come ormai una trama da telenovela, è secondo la stampa turca vicino a trasformarsi in realtà. Dopo il tormentone dello scorso anno, il Cimbom torna alla carica e questa volta è disposto a fare i sacrifici necessari per portare a casa il capitano della Nazionale turca.

Secondo Sozcu.com, c'è apertura da parte di Calhanoglu che sarebbe disposto ad abbassarsi l'ingaggio da 6,5 e 5 milioni. E anche Okan Buruk ha dato il via libera all'arrivo della stella nerazzurra che però non si muoverebbe da Milano per meno di 25 milioni. Cifra che la società di Istanbul spera possa abbassarsi con qualche sforzo di mediazione da parte di Hakan.