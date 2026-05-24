L’Inter sta valutando diverse opzioni per rinforzare la difesa, che perderà Acerbi e Darmian ma potrebbe salutare anche Carlos Augusto e Bisseck, se dovessero arrivare offerte ritenute adeguate. Queste operazioni in uscita consentirebbe alla dirigenza di finanziare gran parte del mercato, come spiega oggi Tuttosport. Di recente c’è stato un contatto con l’Udinese per Solet, valutato circa 30 milioni du euro milioni: l'Inter potrebbe spingersi a offrire 20-25 milioni di euro. Oltre al francese piace anche Muharemovic del Sassuolo, ma entrambi gli affari si preannunciano complessi.

"In settimana ci sarà un incontro con Pastorello anche per parlare del possibile rinnovo di De Vrij" precisa TS che poi conferma LA NOSTRA ESCLUSIVA con la proposto da parte di alcuni intermediari Ryan Flamingo del Psv (ex giovanili proprio del Sassuolo, oggi il suo cartellino vale una ventina di milioni). "L'olandese non è oggi una priorità, mentre è netto, per età e ingaggio richiesto, il rifiuto per Alaba, che lascerà il Real Madrid e che è stato offerto ai club italiani scrive il quotidiano -. Nel frattempo Ausilio e Baccin continueranno a valutare svariati profili, la conoscenza del campionato italiano può essere una prerogativa importante".