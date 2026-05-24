La Grecia di Jovanovic sfiderà la 'Giovane Italia' di Baldini e non la Nazionale maggiore azzurra, eliminata dalla Bosnia. E grande assente del prossimo Mondiale. La partita si giocherà il 7 giugno a Creta, mentre il 3 giugno è in programma la trasferta contro il Lussemburgo. Sarà un’Italia “mista”, spiega tra le sue pagine La Gazzetta dello Sport. Il ct Baldini ha deciso di prendere dalla Nazionale soltanto quelli in età da Under 21, quindi Palestra, Esposito e Pisilli.

La squadra sarà composta principalmente da giocatori Under 21 e che in stagione si sono ritagliati con costanza spazio nei rispettivi club, come successo nei casi di Kayode, Bartesaghi, Ahanor, Ndour, Casadei e Koleosho. Ci saranno anche alcuni giocatori fuori quota e giovani talenti emergenti come il diciottenne Samuele Inacio, figlio di Inacio Pia, attualmente al Borussia e che ha sempre indossato la maglia azzurra dall’Under 15 all’Under 19. In dubbio la convocazione di Ruggeri, mentre nella giornata di domani è attesa la decisione su Casadei.