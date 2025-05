Dopo il triplice fischio della partita del San Nicola che ha sancito il ritorno in Serie A del Pisa di Filippo Inzaghi, l'Inter ha prontamente pubblicato su X il proprio messaggio di congratulazioni per il club toscano, che ha adottato i colori nerazzurri proprio in omaggio alla Beneamata. "Vi aspettiamo a San Siro", l'invito dell'Inter.

Complimenti al @PisaSC per il ritorno in Serie A!

Vi aspettiamo a San Siro #ForzaInter — Inter ⭐⭐ (@Inter) May 4, 2025