Ventotto le candeline spente oggi da Marcus Thuram che festeggia il suo terzo compleanno in nerazzurro. Dopo gli auguri pubblici dell'Inter, arrivano anche gli omaggi da parte di vari compagni, ex compagni e amici del mondo del calcio che hanno circondato d'affetto il Tikus. Tra i vari auguri arrivati, non sono mancati quelli dell'amico e ormai ex compagno Marko Arnautovic.

L'attaccante austriaco, passato allo Stella Rossa dopo l'addio all'Inter, non ha dimenticato il giocherellone amico con il quale ha condiviso due stagioni in nerazzurro e ha postato, tramite una storia su Instagram, una foto che lo ritrae sorridente insieme all'attaccante numero 9 di Chivu durante un'esultanza. Foto alla quale ha aggiunto tanto di dedica: "Buon compleanno fratello mio".