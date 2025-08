Terzo compleanno in nerazzurro per Marcus Thuram che oggi spegne 28 candeline circondato dall'affetto dei compagni di squadra in quel di Appiano Gentile, dove i ragazzi di Chivu si sono riuniti per l'allenamento odierno. Tra una sgambata e un esercizio in palestra, Hakan Calhanoglu celebra il compagno e amico. "Happy birthday my brother, I love you (Buon compleanno fratello mio, ti voglio bene)" si legge nella foto pubblicata dal centrocampista turco ritratto al fianco del sorridente Tikus alla Pinetina.