Con un post pubblicato su Instagram, l'esterno nerazzurro Denzel Dumfries ha spiegato il modo in cui ha trascorso i momenti di relax nell'isola di Aruba, situata nel Mare Caraibico, a Nord della Venezuela. Una vacanza rilassante per ricaricare le batterie in vista della stagione che inizierà lunedì 25 agosto: "Dopo una stagione impegnativa, ma soddisfacente, sono stato nel mio posto felice, Aruba. Quest'isola mi aiuta a zoomare senza perdere la concentrazione, a ri-energizzarmi rallentando e a riconnettermi con le mie radici mentre esploro un nuovo terreno familiare. Ovunque vada, mi muovo sempre con intenzione. Perché quando ami Aruba, Aruba ama te", ha scritto Dumfries.