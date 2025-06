Ieri si sono separate ufficialmente le strade sportive dell'Inter e di Filip Stanković, acquistato a titolo definitivo dal Venezia, che ha esercitato il diritto di riscatto dopo l'anno di prestito in cui il portiere classe 2002 si è messo in luce con prestazioni molto positive. Salutando il mondo nerazzurro, l'ex canterano ha spiegato che non si tratta di un addio, soprattutto per ragioni di famiglia che lo terranno sempre legato al club milanese. Come sottolineato su Instagram dal fratello, Aleksandar: "L'hai onorata con tutto il cuore, ti voglio bene portierone", ha scritto il centrocampista classe 2005, ancora di proprietà della Beneamata.