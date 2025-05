Beatrice Merlo scrive un nuovo capitolo della sua avventura con l'Inter: l'esterno classe 1999 ha infatti rinnovato col club nerazzurro per le prossime due stagioni e ai microfoni di Inter TV racconta la sua emozione per questo prolungamento che suggella un matrimonio di lungo corso tra lei e la Beneamata.

Cosa significa per te rinnovare con questi colori?

"Cosa significa... L'Inter è sempre stata la mia casa, la mia famiglia, il mio porto sicuro. Sono orgogliosa di continuare con questo club".

Cosa diresti alla Beatrice di qualche anno fa?

"Era una Beatrice completamente diversa... Le direi di crederci, di continuare a fare quello che sa senza problemi e alla fine si possono raggiungere grandi obiettivi".

Che valore ha il raggiungimento della Champions League?

"Un valore molto grande perché non ce lo aspettavamo. A inizio anno ci siamo dette di pensare partita per partita e allenamento per allenamento. Abbiamo raggiunto un obiettivo che non ci aspettavamo ma nel quale speravamo tutte insieme e l'abbiamo fatto come gruppo, come squadra. Quindi è un obiettivo molto importante".

Hai vissuto tutte le tappe del progetto Inter Women. C'è un momento che ti porti nel cuore più degli altri?

"Direi questo, un obiettivo e un sogno raggiunto come squadra e questa è la cosa più importante".

In cosa ti senti cresciuta di più?

"Mentalmente, sono una persona completamente nuova".

Guardando avanti, quali sono i tuoi prossimi obiettivi personali e di gruppo?

"Questa è difficile... Personalmente si può sempre crescere ed è quello che voglio fare. Voglio imparare cose nuove, rubare dalle mie compagne caratteristiche che mi mancano. Ho un bellissimo gruppo, so che da loro posso rubare tanto e crescere come persona. Come squadra vedremo, non voglio dire niente".