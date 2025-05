La stagione della Serie A Femminile si è chiusa con la grande festa della Juventus campione d'Italia all'Allianz Stadium e con la proclamazione della Top 11 per il campionato 2024-2025. Formazione che vede protagoniste tre giocatrici dell'Inter. C'è in primo luogo il portiere Cecilia Runarsdottir, che ha registrato in questa Serie A la più alta percentuale di salvataggi (80% - 87 su 109 tiri in porta fronteggiati) tra gli estremi difensori con almeno due presenze nel torneo e il record di clean sheet in condivisione con l'ex nerazzurra Sara Cetinja.

Dentro anche Ivana Andres nella linea di difesa: la spagnola vanta più possessi vinti nel terzo di campo difensivo nella Serie A appena terminata (89) e quella con la più alta percentuale di duelli aerei vinti tra le pari ruolo che ne hanno ingaggiati almeno 50 (69.3% - 43/62). Infine, c'è la centrocampista Lina Magull, cjhe oltre ad essere stata una delle sei centrocampiste con più di cinque gol segnati nel campionato appena concluso (sei per la nerazzurra, a cui si aggiungono tre assist), è stata, tra le pari ruolo con almeno 700 passaggi effettuati nella Serie A 24/25, la giocatrice con la più alta percentuale di successo (85% - 762/898).