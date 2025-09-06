"Ciao Inter Fans, grazie per il supporto di oggi. Abbiamo bisogno di voi anche mercoledì contro l'Hibernian. Ci vediamo presto, forza Inter". Questo il messaggio di Karólína Lea Vilhjálmsdóttir nel post partita di Inter-Fiorentina. La centrocampista della nazionale islandese ha segnato il gol del momentaneo 2-0. Il match è finito con il risultato di 3-1.