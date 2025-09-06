Un traguardo speciale per Elisa Polli. Scendendo in campo nel match contro la Fiorentina valido per la seconda giornata della Serie A Women's Cup, la calciatrice ha giocato la sua 100esima partita con la maglia dell'Inter in tutte le competizioni. L'attaccante nerazzurro ha festeggiato segnando il gol che ha sbloccato il match, finito poi con il risultato di 3-1 in favore dell'Inter.

Passata all'Inter nel luglio 2021, Polli ha realizzato in cinque stagioni 30 gol. Nella stagione in corso ha messo la sua firma anche sull'importante vittoria arrivata contro il Valur che ha consentito alle nerazzurre di accedere al primo turno di Qualificazione di UEFA Women’s Europa Cup.