Che emozione è stata la conquista della qualificazione alla Women's Champions League per le ragazze dell'Inter? A raccontarlo ci pensano Irene Santi, Michela Cambiaghi e Annamaria Serturini, protagoniste del format 'Team Talks' di Inter Media House powered by Betsson.Sport. Prima a parlare è Serturini: "Sicuramente è stata una grandissima emozione, io ho avuto già la fortuna di giocare il torneo e di segnare. Ha un sapore diverso perché acquisire una nuova qualificazione vuol dire lavorare duro durante l'anno. Ce la siamo conquistata, è la prima dell'Inter. Non vedo l'ora di giocarla".

Michela, qual è stata la partita nella quale avete capito che ce l'avreste fatta?

"Sono state diverse partite che ci hanno fatto capire che ci stavamo avvicinando all'obiettivo. Tra queste le vittorie contro Roma e Juventus, penso queste partite".

Irene, qual è la forza di questro gruppo?

"L'unione, perché siamo un gruppo molto unito. Quest'anno siamo sempre state felici e vogliose di raggiungere questo obiettivo".