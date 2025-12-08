Manuel Akanji non si sta allenando coi compagni ad Appiano Gentile a causa di una forma influenzale. Questo è l'aggiornamento più importante che arriva dalla seduta della vigilia del match di Champions League contro il Liverpool iniziata da qualche minuto. Per il giocatore elvetico si attende di conoscere le sue condizioni domani mattina per sapere se potrà essere disponibile contro i Reds.
A breve il video con le immagini dell'allenamento.
