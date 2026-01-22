Pochi minuti fa Leon Jakirovic è atterrato all'aeroporto di Milano Linate, iniziando concretamente la sua nuova avventura calcistica all'Inter. Il fresco 18enne, accompagnato dall'entourage e dalla madre, come da programma è arrivato stasera nella sua nuova città e domani sosterrà le visite medico-sportive prima di firmare un contratto di 5 anni e mezzo con i nerazzurri. 

Jakirovic, difensore, arriva dalla Dinamo Zagabria e per il resto della stagione sarà al servizio di Stefano Vecchi nella U23. A seguire le sue prime immagini 'milanesi', raccolte dall'inviato Simone Togna.

Leon Jakirovic è sbarcato all'aeroporto di Linate
Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 22 gennaio 2026 alle 21:30
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
vedi letture
Fabio Costantino
autore
Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.
Print