Nell’Aula consiliare di Palazzo Pirelli, prima dell’inizio dei lavori della seduta di Consiglio regionale, l'Inter è stata premiata assieme a Como, Monza, Desenzano e Folgore Caratese per i successi riportati, a diverso titolo, nella stagione sportiva 2025/2026.

Durante la cerimonia, Giuseppe Marotta, presidente dei nerazzurri, ha parlato così: "Grazie per questo ulteriore riconoscimento, sono fortunato a essere qui un anno sì e un anno no. Questa mattina sono state premiate società calcistiche, realtà lombarde il cui minimo comun denominatore è l'eccellenza. La Lombardia, si sa, è riconosciuta per essere eccellenza nel lavoro e nello sport, non solo per la presenza di queste squadre che sono qui e le altre che onorano il campionato nazionale. Ma anche per quello che fanno a livello sociale. Il calcio è in grado di abbattere ogni tipo di barriera. Ricordo che quando abbiamo celebrato lo scudetto con il pullman scoperto abbiamo visto in strada famiglie di etnie diverse. E non posso scordare le migliaia di persone in Piazza Duomo. La nostra Costituzione riconosce lo sport come fenomeno culturale, manca il diritto allo sport. Ai nostri ragazzi dobbiamo trasmettere la passione verso le discipline sportive. Purtroppo le società dilettantistiche dell'hinterland milanese non riescono a sopravvivere".