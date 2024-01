Il Chelsea richiama Cesare Casadei dal prestito al Leicester. Il club inglese ha rotto gli indugi e ha messo sin da subito a disposizione di Pochettino l'ex canterano dell'Inter. Casadei fin qui ha collezionato 25 presenze e 3 gol in Championship con la maglia delle Foxes.

L'operazione può portare sviluppi sul fronte Sensi. Inter e Leicester hanno trovato da giorni l'accordo per il passaggio del centrocampista azzurro in Inghilterra, sulla base di 2 milioni di euro. Il club allenato da Maresca deve però prima liberare spazio in rosa e la partenza di Casadei ora può favorire l'incastro. L'addio anticipato del giovane centrocampista azzurro può portare infatti subito alla fumata bianca tra le parti. Ma se ne riparlerà dopo la Supercoppa.

🚨 Understand Leicester City will now try to close Stefano Sensi deal!



Talks advancing with Inter to get it done on a permanent move, not loan.



Enzo Maresca wants Sensi to replace Casadei who’s returning to Chelsea. pic.twitter.com/uAETi7Npgf