"Se Thuram è tra i primi dieci attaccanti in Europa? Io lo adoro per le caratteristiche che ha e lo metto nella top 10. E' migliorato tanto anche nel gioco spalle alla porta, perde meno palloni. E' devastante quando fa la prestazione che sa fare. Se aggiunge un po' di numeri, nei primi dieci lo metto". Così Nicola Ventola, rispondendo alla domanda di un tifoso, nel corso della puntata di 'Viva El Futbol'.
Sezione: Focus / Data: Gio 02 ottobre 2025 alle 15:18
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
