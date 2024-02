"Si prepara come una partita di campionato, vogliamo vincere e far bene, dobbiamo essere concentrati dal 1'. Si prepara come le altre". Parola di Marcus Thuram, intervistato anche su Inter TV a poco più di 24 ore da Inter-Atletico Madrid.

Come si ferma Griezmann?

"È tra i migliori al mondo, i giocatori così si fermano da squadra. Servono undici compagni in campo per aiutare a far vincere l'Inter".

Qual è il segreto di questo gruppo? Come hai fatto ad integrarti così velocemente?

"Il segreto sono i compagni, devo ringraziarli per avermi accolto così bene nella squadra".

