In mattinata, svela Fabrizio Romano, l'Inter ha ricontattato l'Al-Ittihad per informare la controparte di aver migliorato la propria offerta economica per Moussa Diaby e, in questo momento, sta aspettando una risposta definitiva dal fondo PIF, proprietario del club giallonero. La formula non cambia: prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni.

Dal canto suo, l'esterno francese sta spingendo per andare a Milano, pur davanti alla volontà esplicitata dal suo club due giorni fa di non volerlo cedere a metà stagione.