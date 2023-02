Il Bayern Monaco continua a guidare il ranking UEFA dopo l'ultimo turno delle Coppe europee, a braccetto con il Manchester City a quota 132.000 punti. A seguire, si trovano Liverpool e Chelsea a quota 123.000 punti e il Real Madrid, quinto a 112.000 insieme al Paris Saint-Germain. L'ottimo bottino ottenuto dalle italiane ha i suoi riflessi anche sulla classifica per coefficienti, soprattutto per l'Inter che risale di ben tre posizioni piazzandosi al 12esimo posto on 85.000 punti, insieme a Roma e Atletico Madrid.

Questa la nuova classifica: