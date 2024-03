Ralf Rangnick, ct della Nazionale austriaca, esprime il suo rammarico per l'infortunio che mette fuori gioco Marko Arnautovic per le partite contro Slovacchia e Turchia. Rammarico accentuato dal fatto che il risentimento muscolare nasce da un'azione che Rangnick aveva particolarmente gradito, come svelato dallo stesso tecnico: "Peccato. Quella è stata una delle migliori azione difensive che abbia mai visto da Marko. Prende un bel voto per il suo comportamento tattico, ma questa è una piccola consolazione per lui. Se sarà presente agli Europei? C'è la possibilità che torni di nuovo in forma. Normalmente dovrebbe esserci", le parole riportate da LaOlaTV.

Rangnick ha anche spiegato che lo staff dell'Austria ha in mente un piano di recupero da condividere con il suo club: "Voleremo presto a Milano per parlare con i responsabili dell'Inter e sviluppare un piano per garantire che il giocatore rimanga in forma in seguito". La visita in Italia dovrebbe svolgersi prima del ritiro in Spagna, che inizierà lunedì prossimo.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!