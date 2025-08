Crescono le tensioni in casa Saint-Étienne, dove si sta delineando una situazione particolarmente preoccupante per il futuro di Paul Eymard, uno dei giovani talenti più promettenti dell'ASSE. Questo conflitto contrattuale rivela le crescenti difficoltà incontrate dal club del Forez nella gestione dei suoi giovani talenti più preziosi. Insieme a Djylian Nguessan, Eymard rappresenta il futuro del calcio di Saint-Étienne e incarna le più grandi speranze della squadra della Loira. I due prodigi hanno brillato insieme durante l' Europeo Under 17 disputato lo scorso giugno, dove la squadra francese ha raggiunto la finale, dimostrando così il loro eccezionale potenziale sulla scena internazionale. Questo riconoscimento europeo ha naturalmente attirato l'attenzione di molti club, ponendo l'ASSE in una posizione delicata per preservare i suoi gioielli.

L'improvvisa assenza di Paul Eymard dai campi non è stata una coincidenza, ma una decisione deliberata della dirigenza. Dopo aver partecipato attivamente alle prime due partite di pre-campionato della squadra, il centrocampista diciassettenne è completamente scomparso dai radar, non apparendo più né in prima squadra né nella squadra riserve. Questa notevole assenza può essere spiegata dalle trattative contrattuali che hanno raggiunto un punto di rottura tra il giocatore e la sua dirigenza. Secondo informazioni rivelate da L'Équipe, il club del Forez ha preso la decisione radicale di accantonare il suo giovane talento a causa della totale impasse relativa alla firma del suo primo contratto da professionista. Questa strategia di messa da parte testimonia la fermezza dell'agenzia Kilmer Sports su questa spinosa questione, ma solleva anche interrogativi sulla gestione dei rapporti con le giovani promesse del club. La situazione contrasta nettamente con il trattamento riservato a Nguessan che, sebbene infortunato durante la partita contro il Carouge, è appena tornato ad allenarsi in un ambiente più sereno.

Il conflitto assume una dimensione particolarmente preoccupante se si considera l'interesse mostrato da diverse importanti squadre europee per il giovane prodigio del Saint-Étienne. L'Inter è in particolare tra i contendenti più seri, a dimostrazione dell'appeal internazionale del profilo di Eymard. Il giornalista Loïc Tanzi conferma la gravità della situazione dichiarando: "Il Saint-Étienne ha deciso di escludere Paul Eymard dalla rosa professionistica a un anno dalla scadenza del suo contratto. Il centrocampista non può, per il momento, giocare nemmeno con la squadra giovanile. Situazione tesa". Questa dichiarazione evidenzia l'entità della situazione di stallo e le conseguenze dirette sulla carriera del giocatore. La tempistica di questo conflitto è particolarmente delicata, verificandosi a solo un anno dalla scadenza del suo contratto da junior, che durerà fino a giugno 2026. Questa prossimità alla scadenza contrattuale rafforza la posizione negoziale del giocatore e del suo entourage, indebolendo al contempo quella del club, che rischia di vedere una delle sue migliori prospettive andarsene a parametro zero. La strategia di emarginazione adottata dall'ASSE potrebbe quindi ritorcersi contro di essa se non si trova rapidamente una soluzione.