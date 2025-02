Vincere aiuta a vincere, ma anche a dimenticare le delusioni. È questa la ricetta dell'Inter Primavera, che schiaccia il Lecce con un rotondo e convincente 3-0 che riporta il dolce sapore dei tre punti e lascia alle spalle il brutto ko di Torino e l'amara eliminazione dalla Coppa Italia. I nerazzurri dominano i salentini e mettono la gara in discesa già nel primo tempo con le reti di De Pieri e Bovo, chiudendo poi i giochi nella ripresa con l'incornata di Berenbruch. Una vittoria meritata per i ragazzi di Zanchetta che salgono ora a 46 punti in classifica (al quarto posto) a tre lunghezze di distanza dalla capolista Roma, in campo lunedì per sfidare la Fiorentina.

--- RIVIVI IL LIVE ---

INTER-LECCE 3-0

12' De Pieri (I), 37' Bovo (I), 67' Berenbruch (I)

93' - Finisce qui! L'Inter batte il Lecce con un convincente 3-0 e ritrova i tre punti: decidono le reti di De Pieri, Bovo e Berenbruch.

90' - Concessi 3' di recupero.

85' - Poche emozioni in questo finale, con l'Inter che controlla senza affanni una gara che si avvia verso la fine.

78' - Ultima sostituzione per il Lecce: dentro Pejazic, fuori Agrimi.

76' - Doppia sostituzione anche per l'Inter: Topalovic e Cocchi entrano in campo, riposo finale per Motta e Berenbruch.

69' - Altro cambio per il Lecce: Denis prende il posto di Kovac.

67' - GOOOOOOOOL DELL'INTEEEEER! BERENBRUCH CALA IL TRIS!

Arriva il terzo gol dell'Inter con il perfetto inserimento a fari spenti del 7 nerazzurro, che sfrutta il perfetto traversone di Aidoo e corregge in rete di testa il gol del 3-0. La squadra di Zanchetta prende il largo.

64' - Grande chance da gol per Spinaccè! Mosconi attacca la profondità e pennella il cross di sinistro, l'attaccante impatta di testa senza però trovare lo specchio della porta.

60' - Ci prova Mosconi! Il 18 dell'Inter si accentra a calcia rasoterra dalla distanza, Rafaila devia in angolo.

56' - Altro giro di cambi per le due squadre: nell'Inter dentro Spinaccè e Pinotti al posto di Lavelli e De Pieri, nel Lecce invece Lami rimpiazza Pacia.

49' - Problema muscolare per Quieto: il 10 dell'Inter resta a terra dolorante e viene soccorso dallo staff medico nerazzurro. Zanchetta opta subito per la sostituzione: al suo posto entra Mosconi.

45' - Comincia il secondo tempo! Doppio cambio per il Lecce: fuori Delle Monache e Russo, dentro Mboko e Winkelmann.

PRIMO TEMPO - L'Inter controlla la partita e mette subito in vetrina la qualità superiore rispetto al Lecce, pericoloso solo con qualche iniziativa di Yilmaz. A sbloccare il match ci pensa De Pieri dopo appena 12' aprendo e chiudendo un triangolo ad alta velocità con Lavelli, mentre il raddoppio arriva sul finale del primo tempo con l'inserimento vincente di Bovo. I nerazzurri controllano il gioco senza affanni e mettono in discesa una partita che dovrà necessariamente essere chiusa nel secondo tempo per evitare spiacevoli sorprese: il doppio vantaggio è più che meritato.

45' - Niente recupero, arriva il duplice fischio di Gauzolino. Inter e Lecce vanno a riposo con il risultato di 2-0 per i nerazzurri.

41' - Lecce in avanti, ancora con Yilmaz! Il fantasista è il più attivo dei salentini e ci prova ancora con una grande giocata e con il sinistro diretto verso la porta: Zamarian dice ancora una volta no.

37' - GOOOOOOOOOOOOOOL DELL'INTEEEEEEER! BOVOOOOOOO!

Altra bella azione dell'Inter con Berenbruch che apre sulla sinistra per Quieto che disegna un dolce arcobaleno sul secondo palo trovando Bovo, preciso a piazzare la palla in rete al volo di piatto destro. Raddoppio nerazzurro!

36' - Occasione Inter! Ancora De Pieri! Il fantasista nerazzurro si accentra da destra a sinistra e calcia con il piede forte, ma questa volta il tiro è troppo strozzato e si spegne debole a lato.

28' - Altra ammonizione per il Lecce! Quieto ruba palla in mezzo al campo e viene steso da Russo: giallo per il difensore degli ospiti.

25' - Ancora Yilmaz! Il 10 del Lecce ci prova anche con il sinistro, nessun problema per Zamarian.

19' - Cartellino giallo per Pacia! Il capitano del Lecce finisce sul taccuino dei cattivi per un'entrata in ritardo su De Pieri.

12' - GOOOOOOL DELL'INTEEEEER! DE PIERIIIII!

Grandissima azione dell'Inter, con il 30 nerazzurro che si accentra dalla sinistra, apre e chiude il traingolo con la Lavelli e scarica un preciso sinistro sl secondo palo su cui Rafaila non può nulla. Inter in vantaggio!

10' - Ancora Inter in avanti! Questa volta ci trova Berenbruch, ma il destro dal limite e debole e smanacciato senza troppi affanni da Rafaila.

4' - Occasione Inter! Tutto parte dalla sgasata palla al piede di De Pieri che poi scarica per Lavelli, ma il destro del 9 nerazzurro è bloccato a terra da Rafaila.

3' - Tentativo Lecce! Il primo tentativo è dei salentini: Yilmaz calcia dalla distanza ma ila palla si spegne a lato.

1' - Arriva il fischio dell'arbitro Gauzolino, Inter-Lecce è iniziata! Primo possesso per gli ospiti.

10.55 - Le squadre fanno il loro ingresso in campo.

10.50 - Tra dieci minuti è previsto il fischio d'inizio del match.

--- LIVE ---

Dopo il 3-0 incassato sul campo del Torino e l'eliminazione della Coppa Italia per mano del Milan, l'Inter Primavera cerca il ritorno alla vittoria nella 24esima giornata del campionato Primavera 1. A Interello arriva il Lecce, 12esimo in classifica con 13 punti di distanza dai nerazzurri di Zanchetta che invece sono quarti a quota 43 (a sei lunghezze di distanza dalla capolista Roma). Ecco le formazioni ufficiali del match, con calcio d'inizio fissato alle ore 11.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

INTER (4-3-3): 21 Zamarian; 2 Aidoo, 24 Re Cecconi, 6 Maye, 17 Motta; 16 Venturini, 14 Bovo, 7 Berenbruch; 30 De Pieri, 9 Lavelli, 10 Quieto A disposizione: 12 Taho, 3 Cocchi, 4 Zanchetta, 11 Spinacce, 15 Perez, 18 Mosconi, 19 Della Mora, 26 Garonetti, 27 Pinotti, 29 Topalovic, 37 Vukoje Allenatore: Andrea Zanchetta

LECCE (4-3-3): 1 Rafaila; 27 Ubani, 2 Russo, 26 Pacia, 4 Addo; 8 Kovac, 6 Gorter, 10 Yilmaz; 24 Delle Monache, 77 Bertloucci, 17 Agrimi. A disposizione: 30 Verdosci, 7 Winkelmann, 11 Regetas, 13 Lami, 29 Minerva, 33 Vitale, 34 Zanotel, 40 Spinelli, 42 Mboko, 70 Pejazic, 78 Denis. Allenatore: Giuseppe Scurto.

Arbitro: Gauzolino

Assistenti: El Filali - Giordano

