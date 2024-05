Dopo il ko esterno rimediato in casa del Sassuolo, Benjamin Pavard esprime le sue sensazioni post-gara ai microfoni di Sportitalia, dove il francese racconta la sincera amarezza per la sconfitta, pensando però già alla prossima gara per concludere in bellezza una straordinaria annata: "Siamo molto delusi per il risultato perché è vero che siamo già i campioni, ma siamo competitivi e volevamo vincere soprattutto per i nostri tifosi arrivati fin qui".

Sulla gara:

"Complimenti al Sassuolo che ci ha battuto due volte, sono una buona squadra, ma noi avremmo dovuto fare meglio. Adesso dobbiamo pensare a quello che arriva e arriveranno tre partite che dovremo provare a vincere".

Sugli umori post-sconfitta:

"Siamo degli sportivi professionisti e siamo molto dispiaciuti per la sconfitta, sono cose che possono capitare nel calcio. Adesso dobbiamo riposare e pensare alle prossime tre. Anche se siamo già campioni vogliamo chiudere bene. Negli spogliatoi eravamo tutti molto delusi per la sconfitta. In settimana rivedremo il video della partita per capire dove e cosa abbiamo sbagliato".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!