La trasferta di Napoli può lasciare ulteriori strascichi a livello di disponibili per Cristian Chivu. Oltre all'infortunio di Henrikh Mkhitaryan, si registrano anche le condizioni da valutare di Davide Frattesi, che ha giocato poco più di venti minuti ieri al Maradona ma è uscito con qualche problema che sarà valutato attentamente nella giornata di domani. Frattesi, riporta Calciomercato.com, sarebbe a rischio per il turno infrasettimanale contro la Fiorentina.