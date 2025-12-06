BOLOGNA-INTER U20 0-0

39' - Arriva al cross Ballo, con grande facilità ancora una volta. Poi c'è fallo di Pinotti in area, vanificata l'azione del terzino nerazzurro.

34' - Cosa si è mangiato Mancuso! Ballo bravissimo a conquistare il fondo per crossare. Il suo tocco morbido arriva perfettamente sulla testa di Mancuso, che, da solo davanti a Gnudi, sbaglia completamente l'impatto con il pallone. Mosconi tiene viva la sfera, poi sul batti e ribatti successivo in area la difesa bolognese resiste.

33' - Inter a cui ora manca forse l'ultimo passaggio. Mancuso si orienta benissimo con il corpo e può servire Iddrissou in profondità. Fuori misura però il suo suggerimento.

30' - Jaku prova la soluzione su palla inattiva: tiro altissimo.

25' - Marello! Tiro che sibila a centimetri dal palo. Dopo un cross dalla destra, messo fuori dalla difesa, il terzino ex Udinese arriva in corsa e calcia di prima dal limite. Palla colpita di collo esterno che sfiora il montante.

23' - Arriva al tiro Zarate: il suo diagonale è deviato in corner.

17' - Bel lancio in avanti di Cerpelletti per Mosconi. Il cross di Mosconi a cercare Iddrissou viene ben letto dai due centrali del Bologna che spazzano. Intanto ha preso metri la squadra di Carbone.

12' - Arriva al cross Marello dalla sinistra. Iddrissou è sulle tracce del pallone ma Gnudi è bravo a uscire in tuffo e respinge. Un fallo di Pinotti poi interrompe la fase offensiva nerazzurra.

8' - Il Bologna risponde con Ferrari: l'attaccante emiliano entra in area per vie laterali e crossa. Bovio fa buona guardia.

7' - Primo squillo Inter! Si distendono i ragazzi di Carbone con una grande progressione di Mancuso, poi la palla arriva in mezzo a Mosconi. L'esterno nerazzurro controlla nello stretto e calcia: parata di Gnudi.

1' - Subito Bologna a farsi vedere. Cross tagliato di Nesi che sfila, per pochi centimetri non riesce a intervenire il tandem d'attacco rossoblù composto da N'Diaye e Ferrari.

13.03 - Si comincia! Inter in divisa bianca, Bologna in classico rossoblù.

12.59 - Squadre in campo: pochi minuti al calcio d'inizio!

Il tour de force da cinque partite in quindici giorni che separa l'Inter Primavera dalla pausa natalizia inizia da Bologna. I nerazzurri di Carbone sono la squadra più in forma del Campionato Primavera, con 16 punti nelle ultime sei gare. Contro i rossoblù l'obiettivo è quello di alimentare ancora questo filotto, consolidando un posto in zona play-off. Ecco le scelte dei due allenatori per la sfida, in programma alle 13.00 in casa dei felsinei.

IL TABELLINO

BOLOGNA U20 (4-3-1-2): Gnudi; Nesi, Markovic, Francioli, Baroncioni; Jaku, Lai, Krasniqi; Armanini, N'Diaye, Ferrari. A disposizione: Rabbi, Puukko, Briguglio, Mazzetti, Papazov, Castillo, Negri, Libra, Lo Monaco, Baldini, Rossitto. Allenatore: Stefano Morrone

INTER U20 (4-3-3): Farronato; Ballo, Peletti, Bovio, Marello; Cerpelletti, Zarate, Mancuso; Pinotti, Iddrissou, Mosconi. A disposizione: Galliera, Conti, Venturini, Moressa, Putsen, El Mahboubi, La Torre, Nenna, Mackiewicz, Carrara, Slatina. Allenatore: Benny Carbone

Arbitro: Erminio Cerbasi (sez. di Arezzo)

Assistenti: Alberto Rinaldi (sez. di Pisa), Filippo Balducci (sez. di Empoli)