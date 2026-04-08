INTER U23-TRENTO 1-0

Marcatore: Spinaccé (15')

30' - Tiro da fuori di Candelari, forte ma centrale: respinge con i pugni Melgrati.

29' - Grande giocata di Spinaccé, che apre il campo ad Amerighi sulla destra con un bel colpo di tacco. Il cross dell'esterno destro nerazzurro per Cocchi non arriva a destinazione,

27' - Chinetti prova la serpentina, rientrando da destra verso sinistra sul suo mancino: ancora Stante ci mette il corpo e blocca il tiro del prodotto del settore giovanile del Como.

23' - Timida reazione del Trento con una combinazione sulla sinistra che porta al tiro di Candelari: respinge Stante.

22' - Angolo ben battuto da Cocchi su cui Cinquegrano va più in alto di tutti: alta anche la sua incornata, che supera la traversa.

IL GOL - Berenbruch crossa dal centrodestra con il sinistro: Cocchi arriva in corsa sul secondo palo e fa sponda di testa. Sulla palla rimessa in mezzo il più lesto di tutti è Spinaccé, che si lancia sul pallone e tocca quanto basta di testa per portare avanti i suoi.

15' - GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL DELL'INTER! SPINACCE'! La sblocca lui, di testa: 1-0 per i nerazzurri!

15' - Capone converge e calcia dalla sinistra: tiro bloccato a terra da Melgrati.

13' - Ammonito Stante, entrata in ritardo su Chinetti.

10' - Verticalizza Fiordilino per Lavelli, bravo a girarsi: il suo destro è troppo strozzato e sfila a lato.

6' - Avvio su ritmi molto blandi, con poco da segnalare. Bravo Stante a chiudere sull'inserimento di Aucelli.

15.01 - Si comincia! Primo pallone per il Trento.

14.59 - Squadre in campo: Inter U23 in nerazzurro, ospiti in giallo.

Dopo essere tornata alla vittoria a Vercelli, l'Inter U23 è chiamata a dare continuità alla prestazione di sabato contro il Trento, nel recupero della 34a giornata di Serie C. La partita di oggi potrebbe essere spartiacque per i nerazzurri, che vincendo supererebbero Giana Erminio e AlbinoLeffe, rientrando in zona play-off a tre turni dal termine della regular season. Dal canto suo il Trento punta a vincere per sorpassare il Lecco e salire al terzo posto in classifica. Partita difficile dunque per la seconda squadra interista, con mister Stefano Vecchi che conferma il tandem Lavelli-Spinaccé dal primo minuto. A metà-campo chance per Berenbruch, che prende il posto di Topalovic, a sinistra torna Cocchi dopo la titolarità di David a Vercelli. Ecco le formazioni ufficiali della gara, in programma alle 15.00 all'U-Power Stadium.

INTER U23 (3-5-2): Melgrati; Cinquegrano, Stante, Alexiou; Amerighi, Bovo, Fiordilino, Berenbruch, Cocchi; Lavelli, Spinaccé

A disposizione: Raimondi, Galliera, Zanchetta, Topalovic, Venturini, Zouin, David, Mosconi, Zuberek, Kaczmarski, Bovio, Jakirovic

Allenatore: Stefano Vecchi

Ammonito: Stante (13')

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Triacca, Trainotti, Corradi, Maffei; Candelari, Aucelli, Fossati; Chinetti, Ebone, Capone

A disposizione: Costantini, Tommasi, Sangalli, Giannotti, Pellegrini, Rigione, Muca, Benedetti, Ladisa, Dalmonte, Mehic, Corallo, Miranda

Allenatore: Luca Tabbiani

Arbitro: Giorgio Di Cicco (sez. di Lanciano)

Assistenti: Meraviglia-Cavalli

Quarto ufficiale: Pizzi

Operatore FVS: Montanelli