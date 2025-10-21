INTER U23-RENATE 1-1

Marcatori: Kamaté (5'), Cali (44')

65' - Subito Berenbruch! Bel triangolo con Lavelli e destro verso la porta. Nobile si rifugia in angolo.

61' - Eccoli i cambi. Escono Topalovic, oggi poco partecipe, e Kaczmarski, dentro Berenbruch e Lavelli.

60' - Punizione pericolosa dal lato corto dell'area di rigore. Ammonito Cinquegrano, intanto è pronto Berenbruch. Nulla di fatto sul piazzato.

54' - Pericoloso ancora il Renate. Cross dalla trequarti di Auriletto che sfila, senza che nessuno riesca a spingerla in porta.

50' - Prende campo il Renate, che cerca di passare in vantaggio.

46' - Inizia la ripresa a Monza.

17.32 - Squadre in campo per l'inizio della ripresa. Si riparte dall'1-1 del primo tempo. Per il Renate entrano subito Esposito e Kolaj, fuori Vassallo e Spallutto.

Primo tempo positivo sul piano del gioco da parte dell'Inter U23, che però si fa raggiungere nel finale dal Renate. La squadra di Vecchi ha giocato meglio ad ampi tratti, nonostante l'immediato vantaggio con Kamaté. Lo stesso Kamaté, Fiordilino e Alexiou hanno sfiorato il 2-0. Nel finale il Renate ha alzato leggermente i giri del motore e ha trovato il gol del pareggio con Del Carro, complice la fase difensiva poco reattiva dei giocatori dell'Inter U23. Ora nella ripresa i padroni di casa dovranno ritrovare il vantaggio per portare a casa i tre punti.

46' - Fischia due volte Terribile: si ritorna negli spogliatoi sull'1-1.

IL GOL - Cross rasoterra dalla destra di Del Carro che attraversa tutta l'area di rigore, con Melgrati lento ad attaccare la palla. Sul secondo palo Del Carro chiude e spinge in porta il pallone del pareggio. Beffa per l'Inter U23.

44' - Gol del Renate. Tutto da rifare per la squadra di Vecchi, ha segnato Cali.

41' - Gran chiusura di Alexiou su un pericoloso cross del Renate. Poi sul calcio d'angolo Gardoni spara altissimo al volo da buona posizione.

39' - Topalovic ci prova dal limite: il suo destro è rimpallato.

36' - Grande iniziativa di Alexiou! Il greco svetta di testa su un rinvio e poi si butta all'attacco. Topalovic lo serve e lo mette in porta. Chiusura provvidenziale di Vassallo.

31' - Ancora in contropiede l'Inter! Kamaté porta palla forse un po' troppo ed è costretto a calciare, non trovando altre soluzioni. Il suo mancino va a pochi centimetri dal palo.

30' - Fiordilino da fuori sfiora la traversa! Il suo tiro a giro non va lontano dal bersaglio grosso.

29' - Bella combinazione tra David e Topalovic sull'out di sinistra. Il cross del rumeno è troppo debole e il Renate allontana.

25' - Si fa vedere il Renate. David perde una palla pericolosa nella sua metà-campo, Ghezzi si invola e arriva tutto solo al cross. Il traversone è sbagliato, blocca facile Melgrati.

23' - Calcia ancora da fuori Kamaté. Il suo tiro a giro è telefonato e centrale: blocca sicuro Nobile

19' - Vecchi si gioca l'FVS su una possibile trattenuta su La Gumina in area di rigore, in situazione di calcio d'angolo. Terribile non cambia idea, ancora corner per i nerazzurri.

16' - Ritmi in netto calo ora. L'Inter cerca di addormentare la sfida, il Renate sta attento a non scoprirsi.

11' - Nessuna reazione, per ora, del Renate, che fatica a mettersi in partita nonostante uno sterile possesso palla.

IL GOL - Come sempre l'Inter è brava a distendersi. Kamaté inizialmente spreca un contropiede potenzialmente interessante, poi, poco dopo, riceve di nuovo al limite dell'area e non ci pensa due volte. Il suo tiro beffa Nobile, complice una decisiva deviazione.

5' - GOOOOLLLLL DELL'INTER! HA SEGNATO KAMATE', 1-0!

4' - Buon avvio dell'Inter U23. Possesso palla insistito che però non porta al tiro in porta.

1' - Fischia Terribile: è iniziata Inter U23-Renate!

16.28 - Squadre in campo a Monza: pochi minuti al calcio d'inizio. Inter U23 in nerazzurro, ospiti in arancione.

L'Inter U23 di Stefano Vecchi torna a giocare in casa per il recupero della nona giornata di Serie C. I nerazzurri ospitano il Renate di Luciano Foschi. Le due squadre si trovano entrambe nella parte sinistra della classifica, con la seconda squadra dell'Inter che è quarta, a -3 da Union Brescia e Lecco, con 18 punti. A quota 12 il Renate, che ha vinto nel weekend contro la Dolomiti Bellunesi dopo un digiuno di cinque partite. Ecco le formazioni ufficiali della sfida, in programma alle 16.30 all'U-Power Stadium di Monza.

INTER (3-4-2-1): Melgrati; Prestia, Alexiou, Stante; David, Fiordilino; Kaczmarski, Cinquegrano; Kamaté, Topalovic; La Gumina. A disposizione: Adomavicius, Raimondi, Agbonifo, Mayé, Cocchi, Zarate, Avitabile, Mosconi, Berenbruch, Lavelli. All. Stefano Vecchi

RENATE (3-4-2-1): Nobile; Auriletto Riviera, Spedalieri; Ghezzi, Vassallo, Anelli, Gardoni; Del Carro, Cali; Spalluto. A disposizione: Bartoccioni, Rossi, Esposito, Karlsson, Kolaj, Ori, Bonetti, Ziu, Meloni, Nene, Giraldo Ruiz, Mastromonaco. All. Luciano Foschi

Arbitro: Andrea Terribile (sez. di Bassano del Grappa)

Assistenti: Vincenzo D'Ambrosio (sez. di Collegno), Alberto Rinaldi (sez. di Pisa)

Quarto ufficiale: Alessandro Pizzi (sez. di Bergamo)

Operatore FVS: Gennantonio Martone (sez. di Monza)