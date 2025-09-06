Chi vede bene come suo erede sul trono del Pallone d'Oro? Interpellato in merito in conferenza stampa alla vigilia della partita tra la Nazionale spagnola e quella inglese, il centrocampista del Manchester City Rodri esprime le sue preferenze: "Bisogna dire che il PSG è stata la squadra della stagione, e sarebbe difficile non assegnarlo a un giocatore del PSG. Magari in base al merito sportivo, Ousmane Dembélé o Vitinha. Anche se mi piacerebbe vederlo a Lamine Yamal o Pedri". Snobbati, quindi, gli altri nomi tra cui quello di Lautaro Martinez.