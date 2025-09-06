Secondo quanto riportato da Milano Finanza, il Consiglio di Lega Serie A ha nominato un nuovo advisor al fine di individuare il miglior modello di sviluppo internazionale: il compito è stato affidato alla banca JP Morgan, che nel 2023 aveva proposto un finanziamento tra i 700 milioni e 1 miliardo per il progetto di media company. Adesso supporterà l’ad Luigi De Siervo nella definizione di un piano industriale per arrivare con anticipo alle trattative sui diritti audiovisivi internazionali, la cui gran parte scadrà nel 2027.

Si tratta di una mossa strategica, in un contesto in cui i diritti tv esteri sono in contrazione a livello globale. La Lega punta a mantenere gli attuali ricavi, stimati in 240-250 milioni di euro l’anno, e a rafforzare la propria presenza internazionale.