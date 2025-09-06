Tomas Locatelli, ex giocatore tra le altre di Atalanta e Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del caso Lookman. "Da bergamasco e da ex calciatore sarebbe bello non esistessero situazioni del genere", esordisce.

"È brutto quando un giocatore si impunta per voler andar via, soprattutto in una società che ti ha dato tanto facendoti conoscere in Europa. Nel cacio deve esserci anche un po' di riconoscenza e stavolta forse è venuta a mancare", ha aggiunto.