Attraverso il proprio profilo su Instagram, Thomas Lizzi, terzino destro classe 2008, ha annunciato la firma del suo primo contratto da professionista. Il giovane ha voluto suggellare così un percorso tutto a tinte nerazzurre, visto che, come sottolinea lui stesso, Lizzi frequenta Interello da ben nove anni: "Orgoglioso di aver firmato il mio primo contratto da professionista con l’Inter. Sono qui da 9 anni e poter continuare questo percorso significa molto per me. Un grazie speciale alla mia famiglia per il sostegno e al club per la fiducia e l’opportunità di crescere in questi colori. Questo è solo l’inizio", le sue parole.