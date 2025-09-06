Da Taormina, dove si sta godendo alcuni giorni di vacanza, il Fenomeno Ronaldo, intercettato da FcInterNews.it mentre firmava autografi ad un gruppo di tifosi giunti davanti all'hotel dove l'ex attaccante dell'Inter alloggia, ha rilasciato alla nostra inviata una battuta sull'imminente sfida dell'Allianz Stadium che vedrà i nerazzurri di Cristian Chivu opposti alla Juventus. 

Dal brasiliano arriva una certezza in merito al risultato: "Cosa mi aspetto? Una vittoria dell'Inter, come sempre", afferma Ronie con un sorriso sornione come a voler intendere che dall'Inter si aspetta sempre il massimo risultato.

Sezione: In Primo Piano / Data: Sab 06 settembre 2025 alle 21:50 / Fonte: Dall'inviata Egle Patané
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
