Tutto pronto per la nuova stagione di UEFA Champions League, stagione che anche quest'anno vedrà in Italia la copertura totale di Radio1 Rai, Radio1 Sport e RTL 102.5. Anche per la stagione alle porte, il palinsesto delle sopraccitate frequenze terrà conto degli impegni delle squadre italiane impegnate nella massima competizione europea raccontandone le gesta attraverso le canoniche radiocronache in diretta. Per ogni turno ci saranno quattro radiocronache in diretta, almeno per la fase campionato, due al martedì e due al mercoledì.