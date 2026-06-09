Confermando l'anticipazione di FcInternews.it, che ha svelato in esclusiva l'incontro odierno andato in scena in un noto hotel milanese tra Inter e Udinese per parlare di tre giocatori, Sky Sport spiega che il summit di mercato è stato definito dai protagonisti come 'preliminare'. Sì, perché, in questa sede, il club nerazzurro, oltre ad aver confermato alla controparte di voler riscattare in via definitiva Mattia Marello, ha preso informazioni per Oumar Solet e Arthur Atta senza, tuttavia, formulare un'offerta ufficiale.

Il difensore rimane il prescelto per rinforzare il reparto, mentre il centrocampista molto probabilmente è alternativo a Curtis Jones, l'altro nome caldo per la mediana. Per ora, comunque, siamo comunque solo nel campo dei sondaggi.