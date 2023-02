E' il Medio Oriente la speranza dell'Inter per il main sponsor. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, al termine della stagione arriverà con tutta probabilità il nuovo marchio al posto di Digitalbits. "Proseguono gli incontri con le aziende interessate. Turkish Airlines va ad aggiungersi a Binace, Hisense e LeoVegas. Quest’ultima con LeoVegas.News è già sponsor delle divise di allenamento nerazzurre: potrebbe fare il grande salto in caso di abrogazione del divieto di accordi commerciali per gli operatori del settore giochi e scommesse nello sport in Italia". In ogni caso per non ci sarebbero trattative in dirittura d'arrivo, l'intenzione del club è guadagnare almeno 30 milioni a stagione.