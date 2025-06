Quest'oggi, alla Pinetina, anche Luis Henrique ha partecipato al secondo allenamento diretto dal neo tecnico dell'Inter Cristian Chivu, l'ultimo sul suolo italiano prima del Mondiale per Club. Domani, alle ore 11, infatti, è in programma la partenza dei nerazzurri per Los Angeles. Proprio in vista del torneo nuovo di pacca ideato dalla FIFA andranno valutate le condizioni di Piotr Zielinski, vittima con la Nazionale polacca di un fastidio muscolare al polpaccio che stasera gli impedirà di essere in campo nel match contro la Finlandia (leggi qui). Lo riporta Sky Sport.

