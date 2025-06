Piotr Zielinski dovrà rimandare l'appuntamento con la centesima presenza con la Nazionale polacca a data da destinarsi. Il centrocampista dell'Inter, infatti, ieri ha abbandonato anzitempo la seduta d'allenamento della squadra dopo aver avvertito dolore nella zona del polpaccio, un infortunio che ne ha condizionato gran parte della sua prima stagione a Milano. Motivo per cui il ct Michal Probierz, che contava di recuperarlo in tempo per la gara di stasera contro la Finlandia, ha deciso di non inserirlo nella lista dei convocati. Lo riporta SportTVP.pl.

Per la cronaca, ieri Zielu aveva parlato così delle sue condizioni fisiche, a SportTVP: "È difficile dire se giocherò perché manca poco prima dell'allenamento. Ora faremo un test, voglio fare l'intero allenamento con i ragazzi e poi prenderemo una decisione. Spero di essere al 100%, darò il massimo e aiuterò la nazionale a vincere la partita. Ieri è andata bene, sto migliorando giorno dopo giorno e credo che domani sarò nella condizione ottimale e aiuterò la squadra a vincere questa partita".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!