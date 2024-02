Niente colpo last minute, è saltata la trattativa tra Inter e Leicester City per il passaggio di Stefano Sensi alle Foxes. L'ex Sassuolo, dunque, resta a Milano fino a giugno, quando scadrà il suo contratto con i nerazzurri. Alla fine, gli inglesi non sono riusciti a produrre la documentazione necessaria per poter ottenere il permesso di lavoro per il centrocampista. Lo riferisce Sky Sport.

