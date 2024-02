La trattativa per il trasferimento di Stefano Sensi dall'Inter al Leicester non è ancora chiusa. In queste ultime ore di mercato (c'è tempo fino alla mezzanotte italiana) l'agente del giocatore, Beppe Riso, è al telefono con i suoi collaboratori in Inghilterra perché ci sono dei passaggi burocratici che le Foxes devono definire in ottica Fair Play Finanziario, in particolare legate al permesso di lavoro che devono ottenere i giocatori stranieri per giocare in Inghilterra. Lo riferisce Sky Sport, aggiungendo che si sta cercando di trovare l'incastro giusto attraverso gli avvocati sulla formula per poter andare a Leicester ottenendo il visto per il Regno Unito.

