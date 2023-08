Corre all'impazzata l'Inter tra le praterie degli affari di mercato. Se dall'Ucraina giungono novità per Trubin e dall'Inghilterra arrivano cattive nuove, come l'infortunio di Gabriel Jesus che può di fatto far saltare ogni suggestione Balogun, e Scamacca sembra essere sempre più verso il ritorno in Italia, precisamente a Milano, Marotta e Ausilio chiudono definitivamente la trattativa per Samardzic. Secondo quanto svelato da Sky Sport, Inter e Udinese si sarebbero incontrati nella giornata di oggi, incontro che ha visto finalmente alzarsi dai camini di Viale della Liberazione l'agognata fumata bianca. È solo questione di dettagli e di ore: Samardzic sarà a breve un nuovo giocatore dell'Inter. Stretta di mano arrivata per un accordo sulla base di un prestito oneroso di 4 milioni e il riscatto fissato a 16 milioni più 2-3 di bonus e il cartellino di Giovanni Fabbian, per il quale i nerazzurri si riservano però la possibilità di riacquisto. Per il giovane 2003 fissata una recompra a 12 milioni.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!