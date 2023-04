Torna la Coppa Italia e l'Inter è di scena a Torino per l'andata delle semifinali contro la Juventus. Le due squadre si ritrovano dopo poco più di due settimane di distanza dal successo colmo di polemiche dei bianconeri a San Siro in campionato. Stasera, però, sarà tutta un'altra storia. E i nerazzurri hanno già dimostrato di sapersi esaltare nelle notti di coppa.

QUI JUVENTUS – I bianconeri rilanciano diversi elementi dall'inizio: Gatti, Rabiot, Di Maria e Vlahovic. In porta Perin come al solito in questa competizione. Chiesa è convocato, ma partirà dalla panchina al pari di Milik e Kean. Fuori causa Bonucci, Pogba e Kaio Jorge, resta in dubbio Alex Sandro, che comunque non sarà titolare.

QUI INTER – Inzaghi cerca il riscatto come tutta la squadra dopo le tre sconfitte di fila in campionato, tutte di misura e contrassegnate da enormi errori sotto porta. Considerando il calendario fitto di impegni tra coppe e Serie A, il tecnico nerazzurro valuta più di un cambio per un turnover che potrebbe essere massiccio: occhio alle candidature di Handanovic e D'Ambrosio (che per squalifica perderà anche la Salernitana dopo la Fiorentina). Anche De Vrij ha speranze concrete di partire dall'inizio, con Bastoni più di Acerbi come braccetto di sinistra. Sorpresa Bellanova? L'esterno potrebbe giocare dal 1' al pari di Asllani (favorito su Brozovic). Dimarco recuperato fa rifiatare Gosens. In avanti, con Lautaro, più Dzeko di Lukaku. Ko Calhanoglu e Skriniar.

---