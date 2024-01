La capolista torna in campo e ospita il Verona. Dopo la frenata di Genova, l'Inter non intende perdere altro terreno e, con la Juve sempre alle calcagna, l'intenzione è quella di tornare immediatamente sulla strada del successo. Potrebbe aver aiutato la settimana piena di lavoro, cosa più unica che rara in quel di Appiano Gentile.

QUI INTER – Inzaghi vede l'infermeria svuotarsi e sorride. Il tecnico nerazzurro riabbraccia Lautaro e Dimarco: l'argentino, addirittura, si candida già per una maglia da titolare. Dal 1', dopo due mesi, potrebbe rivedersi pure Pavard, in leggero vantaggio su Bisseck. A sinistra, invece, si va verso la conferma di Carlos Augusto. Ballottaggio a destra Dumfries-Darmian. Per il resto, soliti noti in tutte le altre zone del campo. Resta ai box il solo Cuadrado, con l'ultimo arrivato Buchanan probabilmente in tribuna per guardare i suoi nuovi compagni da vicino e prendere dimestichezza con il Meazza. Out Agoume, a un passo dal Siviglia.

QUI VERONA – Qualche dubbio per Baroni, alle prese con defezioni e mercato. L'allenatore dei gialloblu ha visto partire in settimana Hien e sono diversi i rumors pure su Terracciano, Doig, Ngonge, Djuric, Faraoni, Hongla, Bonazzoli e Kallon. Scelte, dunque, condizionate anche dal momento societario: alcuni di loro, seppur convocati, potrebbero non essere rischiati viste le trattative in essere. Rispetto all'ultimo turno, torna Duda dalla squalifica. Ai box Dawidowicz e Saponara.

---

PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro.

Panchina: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Darmian, Dimarco, Asllani, Frattesi, Klaassen, Sensi, Sanchez, Arnautovic.

Allenatore: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Cuadrado, Buchanan.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchaoua, Magnani, Cabal, Doig; Suslov, Duda; Ngonge, Folorunsho, Lazovic; Djuric.

Panchina: Berardi, Perilli, Coppola, Amione, Faraoni, Terracciano, Charlys, Serdar, Hongla, Mboula, Cruz, Bonazzoli, Kallon, Henry.

Allenatore: Baroni.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Dawidowicz, Saponara.

ARBITRO: Fabbri.

Assistenti: L. Rossi e Cipressa.

Quarto ufficiale: Gualtieri.

Var: Nasca (Di Vuolo).

