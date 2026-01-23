INTER-PISA 3-2 (11', 23' Moreo (P), 39' Zielinski (I, rig.), 41' Lautaro Martinez (I), 45' + 3 Esposito (I)
HALFTIME REPORT - Niente, ma proprio niente faceva presagire quello che si è visto in questi primi 45 minuti a San Siro. L'Inter sembrava tranquilla nella gestione del gioco, poi arriva un passaggio un po' così di Henrikh Mkhitaryan per Yann Sommer che non trova niente di meglio da fare che completare il disastro con un assist scellerato che trova i piedi di Stefano Moreo, che ringrazia per l'inaspettato regalo infilando la porta con un pallonetto pazzesco da fuori. Non contento, Moreo fa passare un altro brutto momento al portiere elvetico bucandolo sul suo palo per il momentaneo 0-2 che fa esplodere Alberto Gilardino e i 5mila tifosi toscani e getta l'Inter nell'incubo. Dal quale Cristian Chivu ne esce con l'ingresso di Federico Dimarco per un evanescente Luis Henrique. Il 32 cambia la partita: entra nell'azione che si conclude col rigore calciato da Piotr Zielinski e serve l'assist a Lautaro Martinez per il 2-2 prima che Pio Esposito, lanciato da Alessandro Bastoni, trovi la stoccata di un folle 3-2. Ottovolante decisamente poco aspettato, e poco gradito, di emozioni.
45' + 4 - Finisce un primo tempo assurdo, con Esposito che ha qualcosa da ridire a Coppola per un intervento di pochi istanti prima. L'Inter va al riposo dopo aver visto le streghe in vantaggio per 3-2 sul Pisa.
IL GOL DI ESPOSITO: Ancora azione che parte dai piedi di Dimarco, assist di Lautaro per Bastoni che trova in mezzo il cannoniere nerazzurro che si avventa di testa con tutta la forza in corpo per piazzare la palla con una zuccata inafferrabile per Scuffet.
45' + 3 - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRR!!!! PIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO ESPOOOOOOOOOOOOOOOOOOOSITOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!
45' + 1 - Quattro minuti di recupero, c'è corner per il Pisa.
44' - Nel frattempo, il Pisa ha sostituto Meister col nuovo acquisto Durosinmi. Era il minuto 40.
IL GOL DI LAUTARO: Ancora Dimarco protagonista, suo l'assist perfetto per Lautaro che arriva a tutta forza travolgendo Angori e inzuccando lì dove Scuffet non può arrivare. L'Inter si rimette in piedi in due minuti.
41' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZ!!!
39' - Dal dischetto va Zielinski... GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEERRR!! Tiro potente sotto la traversa, Scuffet battuto.
38' - Dal dischetto pronto Zielinski, anche se in sala VAR stanno tenendo fermo tutto prima dell'ok.
37' - Calcio di rigore per l'Inter! Marcenaro vede un tocco largo con la mano di Tramoni sul tiro di Zielinski, dopo un miracolo di Scuffet su Dimarco.
34' - Attenzione, Chivu effettua subito un cambio: fuori Luis Henrique, dentro Dimarco!
33' - Adesso l'Inter è ovviamente all'arrembaggio, ma il Pisa si chiude a doppia mandata nei propri 22 metri.
32' - Palla perfetta di Sucic a ridosso della porta dopo bell'assist di Luis Henrique, Lautaro manca l'appuntamento col pallone per pochi centimetri.
31' - Giallo per proteste per Gilardino, che era in diffida: niente Sassuolo.
30' - Fischi da parte di San Siro, ma forse più per Meister rimasto a terra che costringe Marcenaro a interrompere il gioco.
29' - Tramoni va in avanti e prova il tiro da fuori area, Bisseck si oppone.
28' - Lautaro si gira tra due difensori e tira, Coppola mura col corpo poi spazza il pallone.
26' - Scontro tra capitani, Marcenaro ammonisce Lautaro che rimane incredulo.
25' - Cantano i 5mila tifosi toscani arrivati a San Siro, mentre Chivu manda a scaldare Thuram e Dimarco.
23' - RADDOPPIO DEL PISA! ANCORA MOREO! L'attaccante toscano si avventa sul corner prendendo il tempo a tutti e piegando la mano di Sommer.
22' - Gran palla di Angori, Carlos Augusto chiude di testa in corner anticipando Touré.
21' - Carlos Augusto perde palla dopo essersi scontrato frontalmente con Tramoni, il Pisa tenta la ripartenza immediata ma non ottiene nemmeno un corner.
20' - Corner di Zielinski, Bastoni spizza cogliendo impreparato Lautaro. Scuffet esce e blocca.
19' - Bisseck! Discesa libera del tedesco nella difesa pisana, poi appena entrato in area prova col mancino trovando una conclusione larga che finisce fuori.
16' - Gran palla di Esposito per De Vrij che va al tiro, trovando il primo calcio d'angolo del match per l'Inter.
15' - Sucic prende il tempo a Marin che lo stende, giallo per il capitano dei toscani.
14' - Pisa che pare rinvigorito dal vantaggio a sorpresa, De Vrij deve rifugiarsi in corner.
13' - San Siro gelato dall'errore assurdo del portiere elvetico, che al di là della compartecipazione della difesa compie una giocata suicida rendendo incredibilmente in salita la gara dell'Inter.
11' - INCREDIBILE GOL DEL PISA CON MOREO! Sommer regala la palla all'attaccante toscano non comprendendosi con la difesa, Moreo ringrazia e con un pallonetto infila la porta sguarnita.
10' - Inter che ragiona palla al piede, fin quando Coppola strappa palla a Sucic che ha preso una botta alla nuca.
6' - Doppia torre di testa Sucic-Esposito, palla che arriva ancora una volta comoda a Scuffet.
6' - Dopo una gran giocata offensiva di De Vrij, Pio Esposito raccoglie e calcia di prima intenzione senza inquadrare la porta.
4' - Carlos Augusto ha la meglio nel duello con Calabresi, poi però mette un cross morbido e leggibile per Scuffet.
3' - Pio Esposito prova a giocare la palla a ridosso dell'area toscana tra cinque difensori del Pisa, che alla fine hanno la meglio.
20.46 - Sarà dell'Inter il primo pallone del match: PARTITI!
20.44 - Lautaro e Marin davanti a Marcenaro per il sorteggio del campo.
20.43 - Squadre in campo per il prepartita.
20.33 - Riscaldamento completato, fra pochi minuti il calcio d'inizio a San Siro.
IL TABELLINO
INTER-PISA 3-2
MARCATORI: 11', 23' Moreo (P), 39' Zielinski (I, rig.), 41' Lautaro Martinez (I), 45' + 3 Esposito (I)
INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique (34' 32 Dimarco), 8 Sucic, 7 Zielinski, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 10 Lautaro, 94 Esposito.
In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 9 Thuram, 14 Bonny, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 23 Barella, 25 Akanji, 36 Darmian, 43 Cocchi, 45 Bovo.
Allenatore: Cristian Chivu.
PISA: 22 Scuffet; 33 Calabresi, 5 Canestrelli, 26 Coppola; 15 Touré, 6 Marin, 20 Aebischer, 3 Angori; 10 Tramoni, 32 Moreo; 9 Meister (40' 17 Durosinmi).
In panchina: 12 Nicolas, 34 Guizzo, 2 Bozhinov, 4 Caracciolo, 7 Leris, 8 Hojholt, 14 Akinsanmiro, 16 Buffon, 19 Esteves, 35 Loyola, 36 Piccinini, 99 Lorran.
Allenatore: Alberto Gilardino.
Arbitro: Marcenaro. Assistenti: Mokhtar-Yoshikawa. Quarto ufficiale: Ayroldi. VAR: Gariglio. AVAR: Massa.
Note
Ammoniti: Marin (P), Lautaro Martinez (I)
Corner: 3-4
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
