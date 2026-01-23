Raggiunto da DAZN a pochi minuti da Inter-Pisa, il tecnico dei toscani Alberto Gilardino inquadra così l'imminente match di San Siro: "Dobbiamo mantenere la nostra identità, anche se la società sta intervenendo sul mercato. Il gruppo lavora forte e dobbiamo portare la nostra identità a San Siro con sacrificio, umilità e quella personalità che ci ha contraddistinto nelle ultime gare. Siamo consapevoli che incontriamo la prima della classe e una squadra forte, servirà quel pizzico di incoscenza che ci deve accompagnare fino a fine stagione".

Hai scelto un modulo offensivo con due trequartisti e una punta.

"Pe giocare con i giocatori offensivi serve equilibrio, quindi bisogna avere mentalità, sacrificio e corsa. Tutta la squadra deve accompagnare, ci siamo riusciti bene nella scorsa partita e ci proveremo anche stasera anche se conosciamo le difficoltà della partita. Servirà coraggio per creare delle opportunità".