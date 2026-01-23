L'Hajduk Spalato torna a misurarsi col campionato croato nel match in programma domenica contro l'Istra. Ma è inevitabile che la conferenza stampa della vigilia del tecnico Gonzalo Garcia abbia come focus principale il destino di Branimir Mlacic, mai impiegato nelle amichevoli di avvicinamento alla ripresa del torneo in virtù della trattativa, tra alti e bassi, in ballo con l'Inter: "A causa di tutta la situazione del mercato, non ha giocato amichevoli. Oggi si è allenato bene, è tranquillo come sempre e, per quanto riguarda l'undici titolare, non parlo mai della formazione titolare e non lo farò ora", ha detto Garcia.



Alla domanda se non far giocare Mlačić fosse una decisione del club, lo stratega dell'Hajduk ha risposto: "Non so cosa dire al riguardo. Alcune cose non dipendono da me".