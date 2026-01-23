È Arturo Calabresi il giocatore del Pisa chiamato a presentare la sfida di San Siro contro l'Inter ai microfoni di DAZN: "I tifosi presenti a San Siro? Siamo orgogliosi di esserci regalati questo segno al quale siamo aggrappati (la salvezza, ndr), qualsiasi risultato ci sarà combatteremo per loro. Vogliamo ripetere le prestazioni che stiamo facendo, essere vivi e mantenere il nostro credo per portare punti a casa".
Sezione: L'avversario / Data: Ven 23 gennaio 2026 alle 20:23
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Altre notizie - L'avversario
