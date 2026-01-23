Nonostante il freddo pungente, il giorno insolito (venerdì) e l'impegno non certoi di cartello contro un avversario che naviga in fondo alla classifica, il pubblico nerazzurro si è presentato in gran numero al Meazza per assistere a Inter-Pisa. Nello specifico, come comunicato dal club, sono 73.594 gli spettatori registrati, di cui 4.361 nel settore ospiti.

Circa 1.500 posti non sono utilizzabili causa lavori per cerimonia Olimpiadi.